Медведєв вигадав, що країна НАТО готує напад на Росію

Дмитро Медведів також пригрозив Фінляндії виставити рахунок на 20 трлн руб.

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію у можливій підготовціплацдарму для нападу на РФ.

Про це посадовець написав у колонці «Нова фінська доктрина: дурість, брехня, невдячність».

У публікації Медведєва йдеться, що Фінляндія начебто проводить курс на підготовку до війни та, ймовірно, готує плацдарм для нападу на Росію за підтримки НАТО.

За словами посадовця, агресивну «анти-Росію» вдалося виліпити з Фінляндії навіть швидше, ніж із України.

А ще заступник голови російського Радбезу пригрозив Фінляндії, вказавши, що Гельсінкі дає всі підстави для того, аби Москва переглянула свою відмову від вимоги компенсацій за шкоду від дій фінів у роки Другої світової війни. За словами Медведєва, такі збитки Верховний суд Карелії оцінює у 20 трлн руб.

До слова, у травні очільник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі заявив, що Росія планує наростити військову присутність біля фінського кордону після закінчення війни в Україні. За його словами, російські військові вже почали підготовку до будівництва необхідної інфраструктури.

Того ж місяця повідомлялося, що за даними супутникових знімків, РФ вже нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, а саме будує бази та нові об’єкти. Ці дії можуть вказувати на стратегію Москви після завершення війни проти України.

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив тоді, що нарощування російських військ у регіоні не є чимось неочікуваним. Москва завжди мала військові бази вздовж фінського кордону, а тодішнє «нарощування військ» Стубб називав нормальним процесом.

