Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію у можливій підготовціплацдарму для нападу на РФ.

Про це посадовець написав у колонці «Нова фінська доктрина: дурість, брехня, невдячність».

У публікації Медведєва йдеться, що Фінляндія начебто проводить курс на підготовку до війни та, ймовірно, готує плацдарм для нападу на Росію за підтримки НАТО.

За словами посадовця, агресивну «анти-Росію» вдалося виліпити з Фінляндії навіть швидше, ніж із України.

А ще заступник голови російського Радбезу пригрозив Фінляндії, вказавши, що Гельсінкі дає всі підстави для того, аби Москва переглянула свою відмову від вимоги компенсацій за шкоду від дій фінів у роки Другої світової війни. За словами Медведєва, такі збитки Верховний суд Карелії оцінює у 20 трлн руб.

До слова, у травні очільник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі заявив, що Росія планує наростити військову присутність біля фінського кордону після закінчення війни в Україні. За його словами, російські військові вже почали підготовку до будівництва необхідної інфраструктури.

Того ж місяця повідомлялося, що за даними супутникових знімків, РФ вже нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, а саме будує бази та нові об’єкти. Ці дії можуть вказувати на стратегію Москви після завершення війни проти України.

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив тоді, що нарощування російських військ у регіоні не є чимось неочікуваним. Москва завжди мала військові бази вздовж фінського кордону, а тодішнє «нарощування військ» Стубб називав нормальним процесом.