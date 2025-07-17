Медведєв заявив про удари РФ по Заходу: в Кремі відреагували

Володимир Путін і Дмитро Медведєв. / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва повинна повною мірою відповісти Заходу та, за необхідності, завдати превентивних ударів. У Кремлі заяву відмовилися коментувати.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

Втім, за його словами, Медведєв таки мав рацію, звернувши увагу на «конфронтаційну атмосферу» в Європі.

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На запитання про ці слова речник Кремля Дмитро сказав, що не буде коментувати деталі, оскільки він є речником Володимира Путіна, а не Медведєва. Однак, наголосив він, нібито експрезидент має великий досвід і висловлює власну думку.

Зауважимо, що коментарі Медведєва прозвучали через кілька днів після того, як Дональд Трамп продемонстрував свою зміну позиції щодо Росії та надав Кремлю 50-денний термін для досягнення мирної угоди з Україною.

Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів зневажливим коментарем на ультиматум від президента США. Нібито РФ на це байдуже.