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Медведєв заявив про удари РФ по Заходу: в Кремі відреагували
Кремль відмовляється коментувати заяви соратника Путіна про удари по Заходу.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва повинна повною мірою відповісти Заходу та, за необхідності, завдати превентивних ударів. У Кремлі заяву відмовилися коментувати.
Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.
Втім, за його словами, Медведєв таки мав рацію, звернувши увагу на «конфронтаційну атмосферу» в Європі.
На запитання про ці слова речник Кремля Дмитро сказав, що не буде коментувати деталі, оскільки він є речником Володимира Путіна, а не Медведєва. Однак, наголосив він, нібито експрезидент має великий досвід і висловлює власну думку.
Зауважимо, що коментарі Медведєва прозвучали через кілька днів після того, як Дональд Трамп продемонстрував свою зміну позиції щодо Росії та надав Кремлю 50-денний термін для досягнення мирної угоди з Україною.
Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів зневажливим коментарем на ультиматум від президента США. Нібито РФ на це байдуже.