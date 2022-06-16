Медведєв зневажливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії і пригрозив їм за візит до Києва

Медведєв зневажливо висловився про лідерів Франції, Німеччини та Італії і пригрозив їм за візит до Києва

Візит лідерів Німеччини, Франції та Італії Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Маріо Драґі розлютив заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, який вибухнув новою зневажливою заявою.

Візит лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва, на думку третього президента РФ, начебто, не має жодного сенсу і це, мовляв, не наближає Україну до миру.

Про це Дмитро Медведєв написав у Twitter.

Заступник голови Ради безпеки країни-агресорки зневажливо обізвав трьох лідерів "європейськими поціновувачами жаб, ліверу та макаронів". А метою перебування Драґі, Макрона і Шольца в Києві, крім "обіцянок членства в ЄС та старих гаубиць", Дмитро Медведєв вважає "вживання міцних алкогольних напоїв".

"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, хлопнули горілки та потягом, як сто років тому - додому. І все гаразд. Тільки до миру це Україну жодних не наближає. А годинник цокає", - написав він.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.

Також із офіційним візитом до української столиці приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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