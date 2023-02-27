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Медведєв знову погрожує світу ядерною війною: в Офісі президента поставили РФ два питання

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Медведєв знову погрожує світу ядерною війною: в Офісі президента поставили РФ два питання

Фото: Associated Press

Медведєв пригрозив Заходу, що його дії ведуть до ядерного апокаліпсису.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував черговий абсурд заступника керівника Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який знову пригрозив знищенням людства.

Про це Подоляк написав у Тwitter.

"Коли РФ укотре каже про ядерний конфлікт, бо "світ без РФ" їй не потрібен, постають два питання. Перше: а навіщо напали на іншу країну? І друге: пропонуєте світу дати вам право безкарно різати громадян іншої країни, а якщо вас добре б’ють, то одразу верещати "Не чіпайте нас!?", – написав Подоляк.

Зазначимо, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв після смерті скандального російського політика Володимира Жириновського, очевидно вирішив зайняти його роль в РФ, озвучуючи різноманітні "страшилки" на адресу України і Заходу.

Сьогодні у статті російського пропагандистського видання "Известия" Медведєв заявив, що в разі виникнення загрози існування його країни "питання буде вирішене разом із питанням існування всієї людської цивілізації". На думку "лунтіка" (як його називає воєнний злочинець Ігор Стрелков-Гіркін)  "Росію зараз намагаються знищити", як колись розвалили СРСР. 

"Звичайно, можна й надалі накачувати зброєю "неофашистський київський режим" та перешкоджати будь-якій можливості відродити переговори. Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на віки, поки не перестануть виходити радіацією димні завали", – написав у своїй статті Медведєв.

Раніше Дмитро Медведєв у новому маренні пригрозив дійти до кордонів Польщі, щоб усунути “загрозу” для Росії.

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Дата публікації
Перегляди
2370
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