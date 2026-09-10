Медведєв знову пригрозив ядерним ударом по Києву: нова цинічна заява

Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв знову вдався до ядерних погроз. Цього разу він заявив про нібито можливість завдання удару по Києву та ключових об’єктах НАТО.

Про це Медвєдєв сказав в інтерв’ю російському виданню «Ведомости», повідомляють російські ЗМІ.

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За словами російського чиновника, військовий потенціал РФ нібито дозволяє завдати удару по Києву та основних об’єктах Північноатлантичного альянсу.

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«Наш військовий потенціал дозволяє завдати удару по Києву та основних об’єктах НАТО так, щоб від них не залишилося каменя на камені — лише сіра ядерна пилюка», — заявив Медвєдєв.

Він також стверджував, що застосування ядерної зброї Росією нібито можливе за певних умов, прописаних у російській ядерній доктрині. Медвєдєв назвав це не «страшилкою», а реальною можливістю. Водночас він зазначив, що остаточне рішення щодо застосування ядерної зброї ухвалює президент РФ Володимир Путін.

Окрім того, російський посадовець звинуватив країни Заходу в нібито підштовхуванні світу до ядерного протистояння.

«Колективний Захід цілеспрямовано намагається поставити світ на межу ядерного апокаліпсису», — заявив він.

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Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у застосування Росією ядерної зброї. На його думку, одним із головних стримувальних факторів для Москви може бути позиція Китаю: китайський міністр закордонних справ запевнив Стубба, що Пекін «ніколи цього не допустить». Водночас Стубб зазначив, що наразі не бачить ознак підготовки Росії до нападу на НАТО, оскільки російські війська значною мірою залучені до війни проти України.

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