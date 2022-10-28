Медведєв зробив терористичну заяву про світло в Україні: що відповіли у Зеленського

Медведєв фактично вдався до шантажу, натякнувши, що обстріли енергетичної інфраструктури України припиняться, якщо держава виконає російські вимоги щодо війни.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що для "стабільності енергопостачання" Україна повинна виконати вимоги РФ щодо війни. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяву визнанням тероризму на державному рівні.

Свою заяву Медведєв опублікував у Мережі.

"Купівля київським режимом електроенергії у Словаччині призведе до подальшого зростання цін на енергоносії як для європейців, так і для українців, але не дасть бажаної стабільності у роботі енергосистеми України", – поділився своїми вигадками Медведєв.

Також читайте Відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: де дивитися графік

"Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках "СВО" та її результати, відбиті у нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться", – зазначив російський політик.

Коментуючи ці слова, Подоляк заявив про неможливість перемовин з РФ.

"Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити українську енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?" – написав радник голови ОП в мережі.

Нагадаємо, від 10 жовтня російські війська цілеспрямовано намагаються знищити українську енергетичну інфраструктуру, завдаючи ракетних ударів. Остання така атака була влаштована в ніч проти 27 жовтня на Київщині. Після неї без світла опинилися 1,5 млн людей.

В Україні запровадили обмеження на використання електроенергії та намагаються відновити інфраструктуру. Водночас державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" здійснив тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини.

Британія під час війни: життя в темряві, евакуація до глибинки, дефіцит їжі та королева в армії

Читайте також: