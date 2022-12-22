Медведєву запропонували після збільшення призовного віку в РФ відправити сина на фронт: той дивно відреагував

Заступник голови Радбезу РФ, вірний соратник Путіна та колишній російський президент Дмитро Медведєв неадекватно відреагував на запитання журналіста, чи піде його син служити в армії після підвищення призовного віку в Росії.

Журналіст розслідувального проєкту The Insider Сергій Єжов опублікував реакцію російського високопосадовця на свою пропозицію в Twitter.

"Якщо призовний вік, як сказав Шойгу, збільшать до 30, то цей патріотичний громадянин із партквитком "Единой России" на ім'я Ілля Дмитрович Медведєв ще має шанс послужити батьківщині. І з першого дня укласти контракт. Він першим піде у військкомат, мабуть, Дмитро Медведєв?" — запитав Єжов і позначив Медведєва-старшого.

Як відомо, 27-річний Ілля Медведєв, який є членом путінської партії, підлягатиме новим критеріям призову в армію.

Невдовзі після цієї публікації заступник голови Радбезу РФ, який пише шовіністичні дописи про війну в соцмережаї, замість відповіді на резонне запитання заблокував журналіста. Скриншот із додаванням до чорного списку здивований Єжов одразу опублікував.

Як повідомлялося, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вважає, що потрібно довести чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб. Також він запропонував поетапно збільшити вік призову громадян від 18 до 21 року. Граничний вік призовників повинен становити до 30 років.

Нагадаємо, раніше колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав нову маразматичну заяву із альтернативної історії: він заявив, що українська столиця - це "російське місто" та пригрозив новим наступом на Київ.

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