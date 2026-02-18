У Росії іронічно прокоментували переговори з Україною: що заявили

Володимир Мединський / © Associated Press

Реклама

Керівник російської делегації на тристоронніх переговорах про закінчення війни в Україні Володимир Мединський прокоментував хід переговорного процесу в Женеві в іронічній манері.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

За словами помічника російського диктатора, обговорення триває у звичному режимі.

Реклама

Проте на запитання, як пройшли переговори, Мединський іронічно пожартував: «У робочому порядку. Якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії — ми на Хрещенні Русі зупинилися».

Що відомо про переговори у Женеві

У вівторок, 17 лютого, в Женеві завершився перший день тристоронніх консультацій, під час якого сторони зосередилися на обговоренні конкретних механізмів врегулювання конфлікту.

А 18 лютого завершився другий день переговорі. Раніше Мединський заявляв, що тристоронні переговори між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки у Женеві були «важкими, але діловими».

Своєю чергою, очільник української переговорної групи Рустем Умєров заінтригував заявою про результати переговорів.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес. Зокрема, за військовим напрямком усі три сторони «були конструктивні».