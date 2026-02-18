ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1200
Час на прочитання
1 хв

У Росії іронічно прокоментували переговори з Україною: що заявили

Мединський пожартував про тему розмови під час зустрічей з Україною у Женеві.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Мединський

Володимир Мединський / © Associated Press

Керівник російської делегації на тристоронніх переговорах про закінчення війни в Україні Володимир Мединський прокоментував хід переговорного процесу в Женеві в іронічній манері.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

За словами помічника російського диктатора, обговорення триває у звичному режимі.

Проте на запитання, як пройшли переговори, Мединський іронічно пожартував: «У робочому порядку. Якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії — ми на Хрещенні Русі зупинилися».

Що відомо про переговори у Женеві

У вівторок, 17 лютого, в Женеві завершився перший день тристоронніх консультацій, під час якого сторони зосередилися на обговоренні конкретних механізмів врегулювання конфлікту.

А 18 лютого завершився другий день переговорі. Раніше Мединський заявляв, що тристоронні переговори між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки у Женеві були «важкими, але діловими».

Своєю чергою, очільник української переговорної групи Рустем Умєров заінтригував заявою про результати переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес. Зокрема, за військовим напрямком усі три сторони «були конструктивні».

Дата публікації
Кількість переглядів
1200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie