Володимир Мединський / © Associated Press

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Після переговорів в Абу-Дабі, які завершилися 11 листопада, керівник російської переговорної групи, помічник президента РФ Володимир Мединський заявив про необхідність створення нової системи безпеки в Європі, яка, за його словами, могла б забезпечити мир на континенті на десятиліття або навіть століття.

Про це повідомляє «Интерфакс» із посиланням на його інтерв’ю пропагандистам інформаційної служби «Вести» (ВДТРК).

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Мединський цинічно стверджує, що майбутня архітектура європейської безпеки має враховувати сучасні геополітичні реалії та бути справедливою. Помічник Путіна наголосив, що вона повинна поєднати принципи, асоційовані з Ялтинською і Потсдамською конференціями, а також із Гельсінським заключним актом 1975 року.

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«Завдання полягає в тому, щоб створити таку систему комплексної безпеки в Європі, яка стане новою сучасною Ялтою і Потсдамом», — заявив представник Кремля.

Він додав, що така система має відповідати новим умовам і бути прийнятною для всіх сторін. Мединський назвав її створення головним завданням, пов’язавши з ним перспективу тривалого миру на європейському континенті.

«Якщо таку систему безпеки нам вдасться створити, отже, ми забезпечимо мир у Європі на десятиліття, а, можливо, й на століття», — сказав він.

Нагадаємо, у середу, 11 листопада, завершився другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та РФ. Сьогодні вони тривали не менше двох годин. Російська сторона зробила заяви та вкотре вирізнилася своєю нахабністю і самовпевненістю.

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