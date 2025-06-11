Мединський знову погрожує Україні: що насправді стоїть за його “мирними” заявами

Володимир Мединський. / © Associated Press

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Переговори між Україною та Росією не принесли прориву, хоча сторони домовилися про нові обміни полоненими. Однак тон представника російської делегації Володимира Мединського вчергове викликав тривогу — він заявив, що відмова Києва від компромісів “призведе до нових територіальних втрат”.

Про це пише The Wall Street Journal.

“Ми хочемо миру. Але якщо Україна й далі діятиме в інтересах інших країн, ми будемо змушені відреагувати”, — заявив Мединський.

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Такі формулювання українські посадовці сприймають як завуальовані погрози і чергову спробу зсунути відповідальність за війну на Київ. За їхніми словами, схожа риторика постійно звучить з боку Володимира Путіна і є головною перешкодою до будь-якого прориву в переговорах.

Українські представники зазначають, що, попри певну роль у координації обмінів полоненими, Мединський на переговорах у Стамбулі більше виступав як пропагандист, ніж як дипломат. Зокрема, він неодноразово намагався навести історичні приклади з минулих століть, аби виправдати російську позицію, що українська сторона вважає маніпулятивною.

“Він постійно вдавався до сумнівних інтерпретацій історії, намагаючись тиснути на українську делегацію”, — кажуть співрозмовники, знайомі з перебігом переговорів.

Крім того, минулого тижня президент США Дональд Трамп, який раніше наполягав на досягненні мирної угоди, несподівано заявив, що “дві сторони можуть повоювати ще деякий час”. Це, як зазначають джерела, ще більше ускладнило переговорний процес.

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Офіційний Київ наголошує, що не бачить реальної волі до миру з боку Москви.

“Росіяни не хочуть миру. І нам не потрібен Мединський, щоб довести нам це”, — заявив радник уряду й колишній міністр оборони Андрій Загороднюк.