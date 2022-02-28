Меджліс закликав визнати РФ державою-терористом: заява

Попри всі втрати та страждання, спричинені розширеною агресією путінської Росії, цими днями викристалізувалась українська політична нація.
Меджліс кримськотатарського народу закликав світову спільну визнати Російську Федерацію державою - терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями.
Про це йдеться в заяві, опублікованій головою Меджлісу Рефатом Чубаровим у Facebook.
Подаємо текст заяви без змін.
"Визнати Російську Федерацію – державою - терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями
Вже четверту добу, регулярні війська РФ, які розпочали вранці 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення на материкову частину території України, бомбардують українські міста, аеропорти, руйнують інфраструктурні об'єкти та комунікації, житлові будівлі, розстрілюють автомашини та автобуси з мирними людьми.
- Нападу зазнають усі області України, найбільш масовані та руйнівні удари наносяться по Києву, Харкову, Дніпру, Маріуполю, Одесі та іншим містам України. При обстрілах міст використовуються реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.
- На очах усієї міжнародної спільноти фашистський путінський режим влаштував у мирній демократичній Україні справжню гуманітарну катастрофу. При цьому для розширеного вторгнення на материкову частину території України РФ використовує також українські території, окуповані нею у 2014 році – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, окремі райони Донбасу.
- Попри всі втрати та страждання, спричинені розширеною агресією путінської Росії, цими днями викристалізувалась українська політична нація, яка стала непереборною стіною перед російською навалою. У лавах Збройних Сил України та в підрозділах територіальної оборони разом із представниками різних національностей свій громадянський обов'язок виконують і кримські татари.
- Ми захоплюємося мужністю, відвагою, самовідданістю та патріотизмом громадянського суспільства України.
- Висловлюємо слова особливої подяки Президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, лідерам та членам продержавних політичних партій.
- Наша безмірна довіра та шана Збройним Силам України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Службі безпеки України, силам територіальної оборони, волонтерам, кожному громадянину, хто у ці тяжкі дні зі зброєю в руках захищає Україну.
- Ми неймовірно пишаємося кожним уродженцем Криму, кожними з тих синів та доньок кримськотатарського народу, які протистоять російським озброєним бандитам, що вторглися на територію України.
- У ситуації, що складається у зв'язку з повномасштабною війною, розв'язаною РФ, Меджліс кримськотатарського народу переформатував свою роботу відповідно до нових викликів і потреб людей.
- Зараз члени Меджлісу кримськотатарського народу, які здійснюють свою діяльність на материковій частині території України, перебувають у різних регіонах та великих містах України, включаючи м. Київ та м. Львів, де вони виконують свої функції та обов'язки.
- При цьому у м. Львові створено Координаційний штаб Меджлісу кримськотатарського народу, звідки здійснюється координація всієї роботи, включаючи сприяння громадянам України – жінкам з дітьми та людям похилого віку, які прибули на території західних областей України з регіонів, де відбуваються активні бойові дії.
- Зусиллями керівництва та журналістів кримськотатарського телеканалу АТR зі Львова забезпечено його безперервне мовлення.
- На базі Львівської територіальної оборони створено Кримський підрозділ, склад якого формується з-поміж громадян України, вимушених покинути тимчасово окупований РФ Крим.
- Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх військовозобов'язаних кримських татар ініціативно вступати до лав територіальної оборони за місцем свого проживання або фактичного перебування.
- Меджлісом кримськотатарського народу спільно з керівниками кримськотатарських організацій Польщі, Румунії та Туреччини координуються дії з надання допомоги біженцям з-поміж кримських татар на території зазначених країн.
- Однак будь-які термінові дії, що вживаються Меджлісом кримськотатарського народу в умовах гуманітарної катастрофи, що викликана агресією РФ, не в змозі запобігти нещастям і стражданням величезної кількості людей, яких війна змусила покинути свої домівки.
- Висловлюючи вдячність главам і лідерам держав, парламентам країн, міжнародним організаціям, величезній кількості всесвітньо відомих політиків, правозахисників, письменників, духовних осіб, які виступили в підтримку України, та з метою негайного примусу Російської Федерації до припинення війни на території України і звільнення окупованих нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополю, а також окремих районів Донецької і Луганської областей, Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародну спільнота визнати РФ – державою терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями.
- Меджліс кримськотатарського народу закликає НАТО, США та ЄС закрити небо над Україною та запровадити повне ембарго на постачання нафтопродукти з Росії.
- Меджліс кримськотатарського народу у якості найвищого представницького органу корінного кримськотатарського народу, який сповідує Іслам, звертається із закликом до глав держав – членів Організації ісламського співробітництва припинити будь-які форми співпраці з РФ та взаємодії з військовими злочинцями, які очолюють цю терористичну державу.
- Меджліс кримськотатарського народу закликає лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити агресію РФ проти України та вимагати від злочинця Путіна негайно припинити військові дії проти України та звільнити окуповані українські території включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополем.
- Меджліс кримськотатарського народу підтримує ініціативу Верховної Ради України щодо створення Генеральною Асамблеєю ООН Трибуналу для розгляду злочинів путінського режиму проти України, Грузії та інших держав.
- Меджліс кримськотатарського народу пропонує кожному військовослужбовцю російської армії, який вступив на українську землю, негайно скласти зброю та здатися офіційній владі України", - йдеться в заяві.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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