Меджліс закликав визнати РФ державою-терористом: заява

Попри всі втрати та страждання, спричинені розширеною агресією путінської Росії, цими днями викристалізувалась українська політична нація.

Меджліс кримськотатарського народу закликав світову спільну визнати Російську Федерацію державою - терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями.

Про це йдеться в заяві, опублікованій головою Меджлісу Рефатом Чубаровим у Facebook.

Подаємо текст заяви без змін.

"Визнати Російську Федерацію – державою - терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями

Вже четверту добу, регулярні війська РФ, які розпочали вранці 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення на материкову частину території України, бомбардують українські міста, аеропорти, руйнують інфраструктурні об'єкти та комунікації, житлові будівлі, розстрілюють автомашини та автобуси з мирними людьми.

Нападу зазнають усі області України, найбільш масовані та руйнівні удари наносяться по Києву, Харкову, Дніпру, Маріуполю, Одесі та іншим містам України. При обстрілах міст використовуються реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

На очах усієї міжнародної спільноти фашистський путінський режим влаштував у мирній демократичній Україні справжню гуманітарну катастрофу. При цьому для розширеного вторгнення на материкову частину території України РФ використовує також українські території, окуповані нею у 2014 році – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, окремі райони Донбасу.

Попри всі втрати та страждання, спричинені розширеною агресією путінської Росії, цими днями викристалізувалась українська політична нація, яка стала непереборною стіною перед російською навалою. У лавах Збройних Сил України та в підрозділах територіальної оборони разом із представниками різних національностей свій громадянський обов'язок виконують і кримські татари.

Ми захоплюємося мужністю, відвагою, самовідданістю та патріотизмом громадянського суспільства України.

Висловлюємо слова особливої подяки Президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, лідерам та членам продержавних політичних партій.

Наша безмірна довіра та шана Збройним Силам України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Службі безпеки України, силам територіальної оборони, волонтерам, кожному громадянину, хто у ці тяжкі дні зі зброєю в руках захищає Україну.

Ми неймовірно пишаємося кожним уродженцем Криму, кожними з тих синів та доньок кримськотатарського народу, які протистоять російським озброєним бандитам, що вторглися на територію України.

У ситуації, що складається у зв'язку з повномасштабною війною, розв'язаною РФ, Меджліс кримськотатарського народу переформатував свою роботу відповідно до нових викликів і потреб людей.

Зараз члени Меджлісу кримськотатарського народу, які здійснюють свою діяльність на материковій частині території України, перебувають у різних регіонах та великих містах України, включаючи м. Київ та м. Львів, де вони виконують свої функції та обов'язки.

При цьому у м. Львові створено Координаційний штаб Меджлісу кримськотатарського народу, звідки здійснюється координація всієї роботи, включаючи сприяння громадянам України – жінкам з дітьми та людям похилого віку, які прибули на території західних областей України з регіонів, де відбуваються активні бойові дії.

Зусиллями керівництва та журналістів кримськотатарського телеканалу АТR зі Львова забезпечено його безперервне мовлення.

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