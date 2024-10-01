Механізм економічного бронювання викликає нерозуміння з боку військових – Марченко

«Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді», – зазначив Марченко.

Водночас міністр нагадав, що механізм бронювання в країні існує, і заброньовано вже мільйон чоловіків. «Тому якби був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще», – додав він.

Нагадаємо: ідея про «економічне бронювання», яка передбачає бронювання тільки для українців з високими зарплатами, викликала хвилю критики серед військових, експертів і населення, і в Офісі президента відмовилися від цієї ідеї. Але потім окремі чиновники все ж повернулися до неї, і продовжують її лобіювати.

Натомість військові кажуть, що це розколе українське суспільство, адже війна одна для всіх, а не «тільки для бідних». У свою чергу економісти заявляють, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.