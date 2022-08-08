Механізми безпеки не спрацювали: Зеленський порівняв війну у Грузії 2008-го і напад РФ на Україну

Зеленський наголосив на необхідності принципу превентивності у міжнародних відносинах, щоб діяти для недопущення війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відмова НАТО надати Україні та Грузії План дій щодо членства в Альянсі заохотила Росію до агресії.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 8 липня.

"Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва. Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле", – зазначив він.

Тому Зеленський закликав говорити не про те, що було, а про те, що можна зробити. За його словами, тодішні виклики дуже актуальні й зараз.

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"І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена. Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів", – каже глава держави.

Президент порівняв війни 2008-го, 2014-го і 2022-го. За його словами, у них різний масштаб і характер, але один сенс того, що відбулося: регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали.

"Саме тому в міжнародних відносинах так потрібен принцип превентивності, на якому ми наполягали дуже довго ще до 24 лютого. Якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася. Треба не чекати ударів і жертв, а діяти для недопущення війни", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 серпня, - 14-та річниця нападу Росії на Грузію.

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