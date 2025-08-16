Меланія Трамп передала Путіну таємного листа

Меланія Трамп / © Associated Press

Дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

Про це пише видання Reuters.

«Президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці», — повідомили чиновники Білого дому агентству Reuters.

Чиновники не розголошували зміст листа. Відомо, що в ньому згадуються викрадення дітей внаслідок війни в Україні.

Про існування листа раніше не повідомлялося.

Нагадаємо:

Росіяни вивезли з України щонайменше 20 тисяч дітей, вдалося повернути 1400. Після переговорів у Стамбулі РФ отримала список з 339 українських дітей, яких потрібно повернути, однак досі нічого не зробила щодо цього.

Про це на конференції щодо дітей України у Страсбурзі заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Вона наголосила, що Росія вбиває, депортує і викрадає українських дітей і це почалося ще 2014 року, але від початку повномасштабного вторгнення 2022 року «ця політика стала справді систематичною».

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

Уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова відзвітувала, що окупанти вивезли до країни-агресорки понад 700 тис. українських дітей від початку повномасштабного вторгнення.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової та президента РФ Володимира Путіна за незаконне вивезення до країни-агресорки українських дітей.