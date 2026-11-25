Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що допомогла дев’ятьом дітям з України та Росії возз’єднатися зі своїми сімʼями.

Про це йдеться у повідомленні Білого Дому.

Реклама

Зазначається, що загальна кількість дітей, яких вдалося повернути в родини завдяки її гуманітарним зусиллям, зросла до 43.

Реклама

«Сьогодні возз’єднання дев’ятьох дітей з їхніми сім’ями відбулося за повної співпраці з боку російського та українського лідерів. Я, як і раніше, рішуче налаштована продовжувати свою гуманітарну роботу та об’єднувати сім’ї», — заявила перша леді Меланія Трамп.

У Білому домі нагадали, що це останнє гуманітарне досягнення Меланії Трамп після того, як перша леді США домоглася локального припинення вогню в Олешках та загалом на Херсонщині.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Новини партнерів

Новини партнерів