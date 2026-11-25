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Меланія Трамп похвалилася ще одним досягненням у війні РФ проти України: деталі
Перша леді США заявила, що допомогла повернути в родини ще дев’ятьох українських і російських дітей.
Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що допомогла дев’ятьом дітям з України та Росії возз’єднатися зі своїми сімʼями.
Про це йдеться у повідомленні Білого Дому.
Зазначається, що загальна кількість дітей, яких вдалося повернути в родини завдяки її гуманітарним зусиллям, зросла до 43.
«Сьогодні возз’єднання дев’ятьох дітей з їхніми сім’ями відбулося за повної співпраці з боку російського та українського лідерів. Я, як і раніше, рішуче налаштована продовжувати свою гуманітарну роботу та об’єднувати сім’ї», — заявила перша леді Меланія Трамп.
У Білому домі нагадали, що це останнє гуманітарне досягнення Меланії Трамп після того, як перша леді США домоглася локального припинення вогню в Олешках та загалом на Херсонщині.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.