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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Меланія Трамп симпатизує Путіну?: президент США розповів про її реакцію на удари по Києву

Президент США Трамп розповів, що його дружина Меланія симпатизує Путіну, але висловила жаль через обстріли Києва.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Меланія та Дональд Трамп

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія має позитивне ставлення до президента РФ Володимира Путіна, але висловила співчуття через російські удари по Києву.

Про це він сказав у підкасті Pod Force One, повідомляє New York Post.

“Ми знаємо Путіна, і він їй подобається… У мене з ним були дуже добрі стосунки. В ідеалі так і має бути. Але вона сказала: як шкода, вони щойно бомбили Київ. А я якраз говорив із ним того дня вдень”, — зазначив Трамп.

Раніше президент США розповідав, що Меланія займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. За його словами, вона послідовно виступає за припинення кровопролиття.

У липні 2025 року конгресмен Дон Бейкон заявив, що саме Меланія вплинула на жорсткішу риторику Трампа щодо Росії. За його словами, перша леді регулярно нагадує президенту про удари РФ по Україні.

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