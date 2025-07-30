Меланія Трамп симпатизує Путіну?: президент США розповів про її реакцію на удари по Києву

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія має позитивне ставлення до президента РФ Володимира Путіна, але висловила співчуття через російські удари по Києву.

Про це він сказав у підкасті Pod Force One, повідомляє New York Post.

“Ми знаємо Путіна, і він їй подобається… У мене з ним були дуже добрі стосунки. В ідеалі так і має бути. Але вона сказала: як шкода, вони щойно бомбили Київ. А я якраз говорив із ним того дня вдень”, — зазначив Трамп.

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Раніше президент США розповідав, що Меланія займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. За його словами, вона послідовно виступає за припинення кровопролиття.

У липні 2025 року конгресмен Дон Бейкон заявив, що саме Меланія вплинула на жорсткішу риторику Трампа щодо Росії. За його словами, перша леді регулярно нагадує президенту про удари РФ по Україні.