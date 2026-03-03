Меланія Трамп у Радбезі ООН назвала освіту й ШІ “ключем до миру”

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп виступила на засіданні Ради Безпеки ООН на тему «діти, технології та освіта в умовах конфлікту» та закликала гарантувати глобальний доступ до навчання. Вона наголосила, що «тривалий мир буде досягнуто тоді, коли знання і розуміння будуть повністю поціновані в усіх наших суспільствах».

Про це пише Укрінформ.

За її словами, важливо подолати технологічний розрив, щоб кожна людина могла реалізувати свій потенціал через освіту. Окремо вона відзначила роль штучного інтелекту, який, на її думку, здатний «демократизувати знання».

Засідання відбувалося на тлі гострих заяв довкола подій на Близькому Сході: іранський представник в ООН звинуватив США та Ізраїль у смертельному ударі по школі й розкритикував проведення дискусії про захист дітей під час війни.

Під час зустрічі заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло також відзначила роль Меланії Трамп у зусиллях із возз’єднання українських дітей з їхніми родинами.

Нагадаємо, що Меланія Трамп головувала на засіданні Ради безпеки ООН.

Вперше в історії ООН засідання Радбезу провела дружина чинного президента США.