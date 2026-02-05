Меланія Трамп веде переговори з командою Путіна: на що сподівається перша леді США

Меланія Трамп / © Associated Press

Питання повернення незаконно депортованих до Росії українських дітей вирішується на найвищому рівні у Сполучених Штатах. Перша леді Меланія Трамп публічно підтвердила, що бере безпосередню участь у вирішенні цього питання.

Відповідну заяву дружина президента США зробила під час спілкування з журналістами у Білому домі в середу.

Меланія Трамп зазначила, що для досягнення мети вона комунікує з представниками країни-агресорки.

Вона впевнила, що робота над поверненням українців додому триває постійно.

«Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, ми дуже скоро досягнемо успіху», — наголосила перша леді США.

Нагадаємо, наприкінці січня перша леді США Меланія Трамп повідомила, що отримала листа від президента РФ Володимира Путіна у відповідь на її звернення щодо повернення українських дітей, розлучених із родинами через війну. За її словами, звернення було надіслане ще торік і стосувалося захисту прав дітей та сприяння їхньому возз’єднанню з батьками.

Меланія Трамп зазначила, що її представники підтримують контакт із російською стороною, а робота над поверненням дітей триває. Водночас вона не оприлюднила зміст листа та не розкрила деталей можливих домовленостей, висловивши лише обережний оптимізм щодо результатів.

Питання депортації та примусового утримання українських дітей залишається одним із ключових гуманітарних викликів для України з початку повномасштабної війни, а будь-які сигнали про переговори з цього приводу перебувають у центрі міжнародної уваги.