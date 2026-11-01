Меланія Трамп заговорила про тривалий мир після перемир’я в Олешках: що заявила

Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп заявила, що припинення вогню в окупованих Олешках та прилеглих районах Херсонщини дозволило місцевим жителям знову отримати доступ до найнеобхіднішого. Вона висловила сподівання, що ця гуманітарна ініціатива стане початком тривалого миру.

Про це Меланія Трамп повідомила у своїй заяві в Х.

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За її словами, завдяки перемир’ю жителі Олешок отримали можливість вільніше пересуватися, а також доступ до продуктів харчування, чистої води та медикаментів.

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Перша леді США наголосила, що припинення вогню має не лише гуманітарне значення, а й допомагає людям повернути відчуття власної гідності, оскільки вони більше не перебувають під постійною загрозою атак.

«Нехай Олешки стануть відправною точкою для встановлення тривалого миру», — заявила Меланія Трамп.

Додамо, що перша леді США наголосила, що успішна гуманітарна місія в Олешках довела здатність людей ставити людяність вище за війну, та висловила сподівання на мирне майбутнє для наступних поколінь.

Евакуація з Олешок: що вдалося зробити під час перемир’я

Нагадаємо, 31 жовтня завершилася гуманітарна операція з евакуації жителів окупованих Олешок на Херсонщині. За словами президента Володимира Зеленського, сотні українців повернулися на підконтрольну Україні територію, перетнувши кордон на Чернігівщині.

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Режим припинення вогню, який запровадили 27 жовтня, дозволив розмінувати дороги до міста, доставити гуманітарні вантажі, зокрема медичне обладнання, та організувати евакуацію цивільних. Зеленський подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво в досягненні домовленостей.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що всі евакуйовані перебувають у безпеці. Серед врятованих — літні люди та маленькі діти. Найстаршій евакуйованій жінці 94 роки, наймолодшій дитині — лише рік.

Буданов наголосив, що успішна операція має стати основою для системного порятунку українців, які залишаються на окупованих територіях.

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