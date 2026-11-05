Меланія Трамп зібрала делегації України та РФ у Білому домі: про що говорили (оновлено)

Меланія Трамп / © ТСН

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Перша леді США Меланія Трамп провела зустріч із делегаціями України та Російської Федерації в Білому домі.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

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Зустріч України та Росії в Білому домі: про що заявила Меланія Трамп

Українську сторону на переговорах представляли Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

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Від Росії були присутні заступник голови Ради з інвестицій при голові Державної Думи РФ Кирило Дмитрієв та Уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.

Меланія Трамп зустрілася з українською та російською делегаціями / © ТСН

Під час зустрічі Кирило Дмитрієв передав Меланії Трамп малюнок дівчинки на ім’я Лідія з підписом «Я люблю Меланію». Серед присутніх також були журналісти видання Newsmax, які раніше працювали в Олешках. Меланія Трамп прокоментувала подію та висловила сподівання щодо подальшого врегулювання.

«Сподіваюся, що перемир’я в Олешках сприятиме встановленню більшого миру. Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне», — заявила Перша леді США.

Меланія Трамп зустрілася з українською та російською делегаціями / © ТСН

Під час виступу в Білому домі Давид Арахамія підкреслив, що в успіх гуманітарного перемир’я в Олешках вірили лише 5% людей. Проте, за його словами, воно стало наймасштабнішим зниженням напруги на фронті від 2022 року та важливим кроком для подальшого врегулювання.

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«Гадаю, те, що ми робимо — це створення імпульсу, завдяки якому обидві сторони опановують механізми підтримання миру, коли він нарешті настає», — зазначив Арахамія.

Давид Арахамія і Меланія Трамп / © ТСН

Крім того, Давид Арахамія звернувся до Меланії Трамп із проханням долучити його до складу майбутньої гуманітарної місії.

Окрім цього, Меланія Трамп заявила, що припинення вогню в Олешках вдалося досягти завдяки обом лідерам — президенту України Володимиру Зеленському та президенту Росії Володимиру Путіну. Вона підкреслила значення цієї взаємодії для подальшого діалогу.

«Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування миру в усьому регіоні», — наголосила Меланія Трамп.

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Вона передала особисті листи для Володимира Зеленського та Володимира Путіна через Давида Арахамію та Кирила Дмитрієва.

Варто зауважити, Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Це найвища державна нагорода України для відзначення жінок.

Меланія Трамп і Дмитро Лубінець / © скриншот

Нагороду особисто вручив Дмитро Лубінець. У свою чергу, Меланія Трамп подякувала президенту України.

Зустріч України та Росії в Білому домі — останні новини

Нагадаємо, 5 листопада Меланія Трамп планувала зібрати представників України та Росії в Білому домі.

Раніше було відомо, хто очолить делегацію України на цій зустрічі. Це буде Давид Арахамія. Водночас у Кремлі стверджують, що нічого не чули про заплановану зустріч представників України та Росії в Білому домі за посередництва першої леді США.

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