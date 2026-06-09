Мельник потролив росіян в ООН: цитата з радянського мультфільму викликала фурор

Мельник / © Посольство ФРН в Україні

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час виступу в Раді Безпеки використав відсилку до радянського мультфільму «Летючий корабель», щоб продемонструвати наслідки агресії Росії.

Про це Мельник сказав під час засідання ООН, пише «OBOZ.UA».

Український дипломат наголосив, що будь-які дії агресора повертаються назад і мають наслідки, які неможливо ігнорувати. Він згадав про «ефект бумеранга» у контексті війни проти України.

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«Я хочу звернутися до російського представника зі словами з відомого радянського мультфільму, які чудово відображають нинішні настрої російського населення, яке дедалі більше стикається з жахливими наслідками бумеранга своєї варварської війни. ''Эх, жизнь моя — жестянка, Да ну её в болото!», — сказав дипломат.

У своїй промові Мельник також різко розкритикував позицію Росії в ООН і заявив про системні порушення міжнародного права з її боку.

Він підкреслив, що світова спільнота не може ігнорувати злочини держави-агресора, а відповідальність за розв’язану війну неминуче буде.

Раніше Мельник різко розкритикував російських військових під час засідання Ради Безпеки ООН та закликав відсторонити їх від участі у миротворчих і поліцейських місіях організації. Він наголосив, що особи, яких згадують у доповідях ООН про воєнні злочини та сексуальне насильство під час конфліктів, не можуть брати участь у місіях під егідою організації. Дипломат також заявив, що Росія системно ігнорує рішення Генасамблеї та звіти міжнародних структур.

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