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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
2 хв

Мельник потролив росіян в ООН: цитата з радянського мультфільму викликала фурор

Мельник в ООН процитував радянський мультфільм і нагадав Росії про «ефект бумеранга» війни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Мельник

Мельник / © Посольство ФРН в Україні

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час виступу в Раді Безпеки використав відсилку до радянського мультфільму «Летючий корабель», щоб продемонструвати наслідки агресії Росії.

Про це Мельник сказав під час засідання ООН, пише «OBOZ.UA».

Український дипломат наголосив, що будь-які дії агресора повертаються назад і мають наслідки, які неможливо ігнорувати. Він згадав про «ефект бумеранга» у контексті війни проти України.

«Я хочу звернутися до російського представника зі словами з відомого радянського мультфільму, які чудово відображають нинішні настрої російського населення, яке дедалі більше стикається з жахливими наслідками бумеранга своєї варварської війни. ''Эх, жизнь моя — жестянка, Да ну её в болото!», — сказав дипломат.

У своїй промові Мельник також різко розкритикував позицію Росії в ООН і заявив про системні порушення міжнародного права з її боку.

Він підкреслив, що світова спільнота не може ігнорувати злочини держави-агресора, а відповідальність за розв’язану війну неминуче буде.

Раніше Мельник різко розкритикував російських військових під час засідання Ради Безпеки ООН та закликав відсторонити їх від участі у миротворчих і поліцейських місіях організації. Він наголосив, що особи, яких згадують у доповідях ООН про воєнні злочини та сексуальне насильство під час конфліктів, не можуть брати участь у місіях під егідою організації. Дипломат також заявив, що Росія системно ігнорує рішення Генасамблеї та звіти міжнародних структур.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
659
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