Мельник у Радбезі ООН різко відповів Росії: "Припиніть брехати і забирайтеся з України"

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник відкинув звинувачення з боку російського постпреда Василя Небензі щодо шкоди, якої Україна нібито завдає цивільному населенню РФ.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Укрінформ в Нью-Йорку.

«Хочу коротко відреагувати на твердження представника Росії про нібито страждання російського народу», – зазначив Мельник.

Водночас український дипломат звернув увагу, що сам Небензя вже залишив залу засідань під час обговорення.

«Коли слухати всі ці фантазії, може скластися враження, що це Україна вдерлася в бідолашну Росію, а не навпаки», – наголосив він, додавши, що від таких заяв «Джордж Орвелл перевертається в труні».

Мельник підкреслив, що заяви російської сторони про нібито жертви серед цивільних у РФ не мають підтвердження. За його словами, про це заявляла і заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

«Моя відповідь вам дуже проста, – звернувся він до російської делегації. – І я скажу це російською: “Прекратите ныть и лгать”».

Після цього дипломат англійською додав: «Та забирайтеся геть з України!».

Своєю чергою російський представник Василь Небензя заявив, що від лютого 2022 року нібито постраждали щонайменше 27,5 тисячі мирних жителів РФ та було зруйновано сотні соціальних об’єктів, зокрема у Бєлгородській області.

Українська сторона ці заяви відкидає як маніпулятивні та бездоказові.

