Мельник у Радбезі ООН закликав позбавити Росію статусу постійного члена

Андрій Мельник

Реклама

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН закликав позбавити Росію статусу постійного члена через агресію проти України.

Про це пише Укрінформ.

Дипломат наголосив, що держава, яка порушує Статут ООН і веде загарбницьку війну, не може надалі користуватися правом вето та впливати на рішення Ради Безпеки.

Реклама

За словами Мельника, Росія роками блокує міжнародні рішення, які стосуються припинення війни та покарання за воєнні злочини. Він підкреслив, що присутність країни-агресорки серед постійних членів Радбезу підриває довіру до всієї системи міжнародної безпеки.

Український дипломат також нагадав, що Москва використовує майданчик ООН для поширення дезінформації та виправдання війни проти України.

Нагадаємо, що раніше Україна в ООН закликала негайно припинити бойові дії біля АЕС: існує ризик ядерної катастрофи

Новини партнерів