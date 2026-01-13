Андрій Мельник / © Getty Images

Масовані атаки Росії по українських містах минулого тижня демонструють небажання Кремля зупиняти агресію та є сигналом зневаги до міжнародних посередницьких зусиль.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на тлі нещодавніх російських ударів по Україні.

За словами Мельника, нова хвиля терору, яка охопила одразу кілька регіонів, є свідомим політичним сигналом Кремля.

«Ця нова жахлива хвиля терору, яка на початку минулого тижня також охопила багато інших міст України», — зазначив він.

За його словами, йдеться, зокрема, про Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та Одесу. «Усе це свідчить про рішучість Путіна дати ляпаса американським посередникам і продовжити свою варварську війну», — наголосив постпред України.

Мельник також звернув увагу, що нічний удар 9 січня із застосуванням ракети «Орєшнік» став переходом Росії на новий рівень ескалації.

Він зауважив, що спроби Москви виправдати цей удар нібито атакою на резиденцію Путіна не є чимось новим і мають історичні паралелі. За його словами, така тактика нагадує Гливицьку провокацію 31 серпня 1939 року, коли Адольф Гітлер інсценував фальшиву атаку на радіостанцію, щоб отримати привід для вторгнення в Польщу.

«Підступна логіка ідентична. Держава-агресор фабрикує привід для війни, якого не існує», — заявив Мельник.

Він підкреслив, що необхідно називати речі своїми іменами. «Цей так званий напад на резиденцію Путіна є абсолютною брехнею», — наголосив дипломат.

Окремо постійний представник України при ООН зазначив, що Кремль намагається створити ілюзію власної непереможності, хоча реальна ситуація для Росії є значно гіршою.

«Кремль звик надувати щоки і демонструвати свою силу», — зауважив Мельник.

Водночас, за його словами, «усе це лише фіговий листок, що приховує слабкість російської військової машини, яка неминуче наближається до критичної точки».

На завершення він закликав учасників засідання Ради Безпеки ООН посилити підтримку України, насамперед у сфері протиповітряної оборони, а також нарощувати тиск на країну-агресора.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що використання Росією новітніх ракет «Орешнік» є спробою Москви послабити рішучість союзників та примусити їх відмовитися від допомоги Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп зізнався, що розчарований відсутністю мирної угоди між Україною та Росією.