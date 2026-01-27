Мельник в ООН пояснив, який мир для України буде справедливим

Андрій Мельник / © Getty Images

Реклама

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки наголосив, що мир для України можливий лише за умови притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, які вона скоїла під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, історія демонструє: «справедливість і відповідальність не є перешкодою для миру, а навпаки — його основою».

Реклама

Мельник нагадав, що Нюрнберзький та інші міжнародні трибунали показали: правосуддя допомагає не лише покарати винних, а й запобігти подальшому насильству, створюючи умови для довгострокового миру.

Дипломат підкреслив, що російське вторгнення супроводжується численними звірствами проти цивільного населення на окупованих територіях. Він назвав масові вбивства в Бучі, примусові депортації, тортури та сексуальне насильство «частиною цілеспрямованої схеми», яка кваліфікується як злочини проти людяності.

Мельник також звернув увагу на удари по цивільній енергетичній інфраструктурі України, які залишили мільйони людей без електрики, опалення та водопостачання.

«Цілі міста занурені в холод і темряву. У світовій історії мало подібних масштабних атак, спрямованих саме на страждання мирного населення», — заявив постійний представник України.

Реклама

Він наголосив, що відповідальність за ці злочини має бути невідворотною. «Не може бути вибіркового правосуддя або імунітету», — додав Мельник, закликаючи світову спільноту притягти до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Раніше повідомлялося, що Росія не зацікавлена в реальних домовленостях і використовує переговори як інструмент тиску на Україну, просуваючи другорядні теми та формуючи хибне уявлення про нібито небажання Києва домовлятися.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову серію перемовин з участю США та Росії цього тижня.