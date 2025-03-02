Мелоні поспілкувалася з Трампом напередодні зустрічі з Зеленським

Італійська прем’єрка зустрінеться з Зеленським у Лондоні.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні 1 березня 2025 року розмовляла телефоном з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, з огляду на її майбутню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт італійського уряду.

З українським президентом вона зустрінеться у Лондоні.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні у п'ятницю, 28 лютого, заявила, що Італія виступить із пропозицією провести негайний саміт за участю США, європейських країн та інших союзників, щоб обговорити, "як справлятися із серйозними викликами сучасності, починаючи з України".