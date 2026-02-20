Мелоні приголомшила оцінкою мирних переговорів щодо України

Джорджа Мелоні / © Associated Press

У мирних переговорах щодо України є «важливі кроки вперед» у гарантіях безпек. Втім, до врегулювання територіального питання ще далеко.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в інтерв’ю Sky TG24.

«Я бачу наближення не стільки переломного моменту, скільки контакту щодо перемир’я, яке в Україні все ще дуже далеке», — висловилася очільниця італійського уряду.

З її слів, у мирних перемовинах є» «важливі кроки» з питання гарантій безпеки для України. Вони, наголосила Мелоні, «ґрунтуються на італійській пропозиції». Йдеться про те, щоб сформувати їх за моделлю статті 5 НАТО. Водночас ключова проблема залишається не розв’язаною.

«Є план миру, в якому також є багато питань, які на папері були вирішені, за винятком того, що ми дуже далекі від розв’язання головного питання, а саме питання територій, на які Росія продовжує претендувати, що, на мою думку, є абсолютно необґрунтованим», — наголосила прем’єрка Італії.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц спрогнозував тривалу війну в Україні, бо бачить мало шансів на швидке її припинення війни шляхом переговорів. З його слів, усе закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена — або у військовому, або в економічному плані.

Зауважимо, що президент Чехії Петр Павел також дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни, бо Російська Федерація наразі не налаштована на це. Водночас Київ, каже він, потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання.

