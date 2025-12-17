Мелоні різко висловилася про вимоги Путіна щодо миру

Джорджія Мелоні / © Associated Press

Росія висуває «необґрунтовані» вимоги в рамках мирних переговорів з Україною за посередництва США.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, пише «Радіо Свобода».

За її словами, переговори в Берліні щодо завершення війни в Україні були «конструктивними». Вона підтвердила підтримку України Італією. У контексті переговорів в Берліні Мелоні ще раз наголосила, що Італія не має наміру надсилати солдатів до України.

Вона також заявила італійському парламенту, що знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України залишається «далеко нелегким».

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс щодо вимог про території, миротворців і нейтралітет України в будь-яких мирних переговорах, що ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на врегулювання конфлікту.

Зазначається, що диктатор висуває навмисно «максималістські» вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він знає, швидше за все, будуть неприйнятними для українців та Європи.

Путін наполягає на тому, щоб Україна офіційно взяла на себе зобов’язання дотримуватися нейтралітету і відмовилася від заявки на членство в НАТО.

Тим часом у Міноборони РФ натякнули, що війна проти України триватиме.