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Мелоні розкритикувала "перемир'я" Путіна: що має бути для справжнього миру
Мелоні підкреслила, що мир має бути не короткочасним, а забезпеченим надійними безпековими гарантіями.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що пропозиція російського президента Володимира Путіна про тимчасове перемир’я на 9 травня є “явно недостатньою” для встановлення справедливого та тривалого миру в Україні.
Про це вона сказала в інтерв’ю Corriere della Sera.
Мелоні підкреслила, що мир має бути не короткочасним, а забезпеченим надійними безпековими гарантіями, натхненними статтею 5 Вашингтонського договору, навіть якщо йдеться про рішення поза межами НАТО.
“Мир має бути справедливим і тривалим. Це передбачає перш за все реальні гарантії безпеки”, – наголосила вона.
Прем’єрка підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа щодо пошуку шляхів припинення війни та позитивно оцінила готовність президента України Володимира Зеленського до безумовного припинення вогню.
“Ми підтримуємо зусилля Трампа і раді, що Зеленський продемонстрував відкритість до безумовного припинення вогню, показавши бажання України досягти миру. Тепер Росія має довести своє прагнення до миру”, — заявила Мелоні.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін запропонував триденне перемир’я з нагоди річниці завершення Другої світової війни, що викликало скепсис серед західних лідерів, які вважають таку ініціативу недостатньою для реального завершення бойових дій.