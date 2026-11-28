Мелоні і Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не приховувала роздратування через військові операції України проти російських суден у Середземному морі.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Реклама

За інформацією видання, під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським, вона різко висловила українському лідеру своє невдоволення: «Мені це вже справді набридло».

Реклама

Своєю чергою, Зеленський визнав, що українська операція проти російських кораблів у лівійському порту Бенгазі відбулася без попереднього узгодження з європейськими партнерами, та перепросив за це.

Зазначається, що перед розмовою із Зеленським міністр оборони Італії Гвідо Крозетто доповів Мелоні, що намагався з’ясувати обставини ситуації у французьких і німецьких колег, представників НАТО та Євросоюзу. Однак, за його словами, ніхто з них нічого не знав.

Італійська прем’єрка також назвала українську атаку «ударом по Італії». Вона побоюється, що Росія може вдатися до ударів у відповідь по італійських інтересах у в Середземному морі. Особливе обурення викликало ще й те, що Київ провів військову операцію, не попередивши заздалегідь ані італійську владу, ані інших європейських партнерів.

Втім, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не могла змиритися із заявою Володимира Зеленського про те, що українська сторона нібито заздалегідь попередила союзників про операцію в лівійському порту Бенгазі. Вона вважала це неправдою. Ба більше, на думку італійської прем’єрки, після атаки українських безпілотників на російські судна у східній Лівії під ударом опинилися також Італія та її інтереси.

Реклама

Видання пише, що ситуація також створила політичні проблеми для уряду в Римі. Опозиція почала критикувати владу через підтримку Києва. На тлі цього Москва моєе використати ситуацію у власних інтересах. Ба більше — Росія намагається втручатися у внутрішньополітичні процеси країни і впливати на майбутні вибори.

На тлі скандалу віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні оголосив про термінове засідання Міжвідомчого комітету з питань морської безпеки. Водночас лідер опозиційного «Руху п’яти зірок» Джузеппе Конте виступив проти подальшого фінансування постачання зброї Україні.

За даними Corriere della Sera, саме інтерв’ю Зеленського BBC та його заяви про попереднє інформування союзників загострили ситуацію. Згодом український президент вибачився перед Мелоні, однак цього, як вважає видання, було недостатньо, щоб повністю владнати конфлікт.

Одним із можливих компромісів між Києвом і Римом може стати координація роботи розвідувальних служб двох країн. Адже обидві держави мають спільну мету — протидіяти Росії, проте по-різному оцінюють допустимі методи.

Реклама

Мелоні прагне захистити національні інтереси Італії, тоді як Зеленський наголошує, що Україна змушена переносити боротьбу з агресією РФ на території, де зосереджені економічні та військові інтереси Москви. За словами українського президента, саме ці ресурси Росія використовує для продовження війни проти України.

Водночас Київ не збирається відмовлятися від своєї військової стратегії. Українські операції вже завдали ударів по російському флоту та змусили його залишити частину баз у Чорному морі. Російські судна також стали цілями атак у портах Сирії та Лівії, де раніше почувалися в безпеці.

«Однак така стратегія створює для Мелоні додаткові політичні труднощі. Вона намагається зберегти єдність правлячої правоцентристської коаліції щодо підтримки України, попри розбіжності всередині політичного табору та серед виборців», — пише видання.

Середземномор’я — як зона напруження

У виданні зазначають, що Середземномор’я вже перетворюється на зону підвищеної напруженості. На ситуацію впливають активізація Росії, Ірану та опосередковано Китаю в Африці, а також військові операції України в регіоні.

Зокрема, нещодавно в Середземному морі безпілотник невідомого походження атакував іранське торговельне судно Alvan, яке перевозило електронне обладнання китайського виробництва для радіоелектронної боротьби.

Крім того, минулого тижня невідомі безпілотники без дозволу пролетіли над італійською військовою базою Сігонелла. Видання пов’язує цей інцидент із Росією та порівнює його з подібними випадками в інших країнах Європи.

На тлі цих подій Мелоні прагне не допустити подальшої дестабілізації Середземноморського регіону. Для цього вона закликає Євросоюз і НАТО посилити оборону південного флангу Альянсу.

Атака на кораблі РФ: що відомо

22 листопада Україна завдала ударів по російських суднах біля узбережжя Лівії. Унаслідок операції пошкоджень зазнав російський корвет «Меркурій», на борту якого перебував бойовий гелікоптер Ка-27, а також підсанкційний суховантаж MV ANGARA. Останній використовували для транспортування російського озброєння.

Вибух на одному із суден, яке перебувало біля причалу військово-морської бази в Бенгазі, підтвердила влада східної Лівії. Після атаки заступник голови Президентської ради Лівії Муса Аль-Коні виступив із погрозами на адресу України. Він заявив, що удар по російському кораблю нібито «рівнозначний оголошенню війни Лівійській державі».

Новини партнерів