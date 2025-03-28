Мелоні стала на захист Трампа та дорікнула Європі: що вона сказала

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не погоджується з ідеєю про те, що її державі доведеться обирати між США та Європою. Вона сказала, що не бачить противника у президентові США Дональдові Трампу.

Про це Мелоні сказала в інтерв’ю Financial Times.

Прем’єрка Італії сказала, що продовжить поважати "першого союзника" її країни. Вона також назвала реакцію деяких лідерів Європи на Трампа "занадто політичною".

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"Я – консерватор. Трамп – лідер-республіканець. Звичайно, я ближча до нього, ніж до багатьох інших, але я розумію лідера, який захищає свої національні інтереси", – сказала Мелоні.

На її думку, "конфронтаційний" підхід президента США до європейської оборони – необхідний "стимул" для континенту, аби взяти на себе відповідальність за власну безпеку.

"Я люблю говорити, що криза завжди приховує в собі можливості", – сказала очільниця італійського уряду.

На тлі побоювань багатьох у Європі, що Трамп збирається примусити Україну до невигідної мирної угоди, Мелоні вірить у його зусилля. Водночас прем’єрка Італії неодноразово наголошувала на необхідності надійних гарантій, щоб Росія не відновила війну в майбутньому.

Щоправда, Мелоні продовжує скептично ставитися до пропозиції Франції та Британії про відправлення європейських "сили запевнення" до України. За словами очільниці уряду Італії, Росія може сприйняти це як провокацію.

"Тут ми маємо бути обережними. Це може бути сприйнято скоріше як загроза", – сказала політикиня.

Натомість Мелоні виступає за поширення на Україну п’ятої статті НАТО про колективну оборону без фактичного вступу Києва до Альянсу. На думку італійської прем’єрки, це було б "простіше та ефективніше", ніж інші пропозиції.

Політикиня ухильно відповіла на запитання про те, чи вважає Росію довгостроковою загрозою:

"Я вважаю, що це може бути так, я думаю, що це може бути так. Але в будь-якому разі, я вважаю, що ми повинні знайти спосіб бути готовими захистити себе від будь-якої загрози, яка може у нас бути".

До слова, видання Bloomberg у своїй статті написало про те, що напередодні саміту ЄС у Брюсселі президент Франції Емманюель Макрон докладає зусиль для консолідації Європи на підтримку України. Проте така ініціатива Макрона неминуче загострює протистояння з Трампом.