Мелоні відповіла, чого очікує від зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Настав час подивитися, якою буде позиція РФ та її президента-диктатора під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Після спілкування з лідерами Європи та американським президентом очільниця італійського уряду заявила про задоволення єдністю цілей та здатністю до діалогу, які демонструє Захід.

З її слів, справедливий і тривалий мир не може існувати без припинення вогню, підтримки України, збереження колективного тиску на Росію, зокрема через санкції, а також надійних гарантій безпеки, закріплених в євроатлантичному контексті.

"Мелоні висловила велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які Захід демонструє перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права. Зараз настав час подивитися, якою на Алясці буде позиція Росії, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед", — йдеться в заяві уряду Італії.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб назвав найближчі тижні вирішальними для миру в Україні. З його слів, країни світу спільно працюють "над припиненням вогню і встановленням міцного миру". Окрім того, він запевнив Україну у підтримці "на кожному кроці шляху".

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловився про те, що Європа готова розгорнути миротворчі сили в Україні. Під час засідання "коаліції" він заявив, що "військовий план" вже готовий до реалізації, щойно буде досягнуто домовленості про припинення вогню — "м'яч на боці Путіна".

