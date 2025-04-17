Мелоні їде до Трампа: чого очікувати від зустрічі та чому у Брюселі насторожилися

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у четвер, 17 квітня, у Вашингтоні. Мелоні стане першою європейською лідеркою, яка зустрінеться з Трампом після того, як він призупинив підвищення тарифів.

Про це пише видання Politico.

Попри перестороги, у Брюсселі визнають, що саме Мелоні може стати ключовим посередником у послабленні трансатлантичної напруги. Водночас європейські лідери сподіваються, що їй вдасться переконати Трампа уникнути загострення торговельного конфлікту, зокрема нових тарифів, і вплинути на його бачення врегулювання війни між Росією та Україною.

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Як зазначає Politico, Мелоні, яка має тісні зв’язки з італійськими правими колами, водночас проявила здатність до конструктивної співпраці з європейськими партнерами. Аналітики вважають, що вона володіє унікальною позицією, яка дозволяє їй налагодити діалог із Трампом від імені як Італії, так і ширшої європейської спільноти.

«У Брюсселі та інших європейських столицях дуже нервують через те, що намагається зробити Мелоні, — зазначив колишній співробітник Держдепартаменту США Джеремі Шапіро. — Але вони досить відчайдушні, тож не намагаються її зупинити».

Певну недовіру у європейських столицях викликає і те, що Мелоні поділяє окремі політичні погляди Трампа, особливо в контексті внутрішньої політики. Це дає їй можливість вести розмову з очільником Білого дому у ключі, недоступному для таких лідерів, як президент Франції Еммануель Макрон чи прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

«Її сприймають як трансатлантистку, але вона також має спільне бачення з Трампом і його командою, особливо на внутрішньому політичному фронті», — пояснила старша наукова співробітниця Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо. — Вона знаходить з ними спільну мову. Те саме стосується її контактів з Ілоном Маском. Це дає їй перевагу у спілкуванні з Трампом, яку інші європейські лідери не мають».

Нагадаємо, 2 квітня адміністрація Трампа офіційно запровадила «взаємні» мита, які зачепили близько 185 країн. Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема, і для України).