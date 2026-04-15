Мелоні заявила про новий виклик для Європи, пов’язаний з Україною

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Реклама

Економічна криза в Україні може стати викликом для всієї Європи.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент ТСН.

За її словами, Італія своєчасно надала електрогенератори і котли, щоб боротися із знеструмленням під час масованих російських атак Росії взимку. Зараз країна готується передати медичне обладнання для цивільних.

Реклама

«Підтримка України — це не лише моральний обовʼязок, але і стратегічна необхідність для Європи», — наголосила Мелоні.

Італійська прем’єрка зазначила, що її країна продовжує просувати у Євросоюзі економічний тиск на РФ, назвавши 20-й санкційний пакет, який готує Європа, надзвичайно важливим, щоб зменшити силу російської воєнної машини.

Джорджа Мелоні також повідомила про зацікавленість Італії у спільному з Україною виробництві дронів.

За її словами, Україна за ці роки стала передовою державою у цій сфері.

Реклама

«Будемо робити все, щоб зміцнити здатність оборонної безпеки. Ми почули готовність України надати підтримку у вигляді свого досвіду у сфері оборони: і це цінно для всіх союзників у Європі. Італія та Україна ставлять це у центр взаємодії», — зазначила італійська прем’єрка.

Нагадаємо, між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні виник публічний конфлікт після її заяв на підтримку Папи Римського Лева XIV.