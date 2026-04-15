ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
1 хв

Мелоні заявила про новий виклик для Європи, пов’язаний з Україною

Італія зацікавлена у спільному з Україною виробництві дронів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Джорджа Мелоні / © Associated Press

Економічна криза в Україні може стати викликом для всієї Європи.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент ТСН.

За її словами, Італія своєчасно надала електрогенератори і котли, щоб боротися із знеструмленням під час масованих російських атак Росії взимку. Зараз країна готується передати медичне обладнання для цивільних.

«Підтримка України — це не лише моральний обовʼязок, але і стратегічна необхідність для Європи», — наголосила Мелоні.

Італійська прем’єрка зазначила, що її країна продовжує просувати у Євросоюзі економічний тиск на РФ, назвавши 20-й санкційний пакет, який готує Європа, надзвичайно важливим, щоб зменшити силу російської воєнної машини.

Джорджа Мелоні також повідомила про зацікавленість Італії у спільному з Україною виробництві дронів.

За її словами, Україна за ці роки стала передовою державою у цій сфері.

«Будемо робити все, щоб зміцнити здатність оборонної безпеки. Ми почули готовність України надати підтримку у вигляді свого досвіду у сфері оборони: і це цінно для всіх союзників у Європі. Італія та Україна ставлять це у центр взаємодії», — зазначила італійська прем’єрка.

Нагадаємо, між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні виник публічний конфлікт після її заяв на підтримку Папи Римського Лева XIV.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie