Мелоні жорстко відповіла Трампу на його закиди ЄС через війну в Ірані

Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що не погоджується з критикою президента США Дональда Трампа на адресу європейських союзників щодо їхньої позиції у війні з Іраном. За її словами Мелоні, попри важливість партнерства зі США, Європа має відстоювати власні інтереси.

Про це вона сказала в інтерв’ю італійському телеканалу RAI, пише CNN.

«Я й надалі вважаю, що на геополітичному рівні Європа мало виграє від розбіжностей зі Сполученими Штатами. Але наше завдання — передусім захищати національні інтереси. І коли ми не погоджуємося, ми повинні про це говорити. Цього разу ми не погоджуємося», — наголосила вона.

Прем’єрка також зазначила, що війна з Іраном уже позначається на італійській економіці. За її словами, уряд налаштований рішуче підтримувати громадян і бізнес в умовах зростаючого тиску.

Нині Мелоні перебуває з візитом у Саудівській Аравії, де планує обговорити питання енергетичної співпраці. Зокрема, вона має зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммед бін Салман.

Її заява пролунала на тлі нещодавнього інциденту, коли Італія заблокувала американський військовий літак, що прямував на Близький Схід, на базі Сицилії.

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче вивести США з НАТО через «неефективність» Альянсу. Він розкритикував союзників, які відмовилися приєднатися до війни США та Ізраїлю проти Ірану, зокрема, щоб розблокувати Ормузьку протоку й послабити світову енергетичну кризу. Він закликав європейців підвищити витрати на оборону.

Згодом Трамп назвав НАТО «ненадійним союзником» США. Він «вчепився» за помилку видання New York Times, яке «постійно атакує його», у назві Північноатлантичного альянсу. Американський лідер запропонував «повернути друковані медіа та зробити Америку знову великою».