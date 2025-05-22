"Меморандум миру" від Кремля: що стоїть за новими вимогами РФ — думка експерта

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія може включити до власного варіанту так званого «меморандуму миру» цілий перелік ультимативних вимог, що стосуються не лише України, а й глобальної безпеки в Європі та світі.

Про це для РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

За словами експерта, документ, який РФ потенційно може висунути Заходу, міститиме кілька рівнів: глобальний, континентальний і український. При цьому деякі формулювання у меморандумі можуть бути зашифровані у вигляді складної дипломатичної мови — щоб замаскувати справжню мету Москви.

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На глобальному рівні йдеться про вимоги:

про вихід США з Європи;

виведення американських військових із Румунії, Польщі та країн Балтії.

На континентальному рівні Кремль може вимагати:

відступ НАТО з центральної та східної Європи до кордонів сучасної Німеччини.

У так званому «українському блоці» вимог Росії, за словами Безсмертного, можуть бути такі пункти:

нейтралітет України;

скорочення чисельності армії до 30–60 тисяч;

повне роззброєння з жорстким контролем озброєння;

заборона членства в НАТО;

відновлення статусу російської мови та посилення ролі РПЦ;

вимоги щодо «денацифікації» та «демілітаризації»;

претензії до п’яти українських регіонів.

«Це — не нові ідеї. Те, що Росія озвучувала ще з 2007 року — з виступу Медведєва та Путіна на Мюнхенській конференції, — буде інтегровано у меморандум», — зазначив Безсмертний.

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Він також додав, що частина термінів, які можуть бути використані в документі, є навмисно заплутаними — на кшталт «першопричини», «неділимість глобальної безпеки», «законні територіальні інтереси РФ». Це, за словами експерта, робиться для того, щоб заплутати політичне керівництво США, зокрема Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заговорив про меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир в Україні. Але тепер влада РФ вигадала причину, щоб зірвати можливе підписання.

У коментарі ЗМІ директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін заявив, що для підписання документа потрібна «нова влада» в Україні.

З його слів, cпікер Верховної Ради може не підійти на роль підписувача, а президент України Володимир Зеленський «нелегітимний».

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