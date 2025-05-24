"Меморандум про мир": у Росії зробили нову заяву про документ

Кремль / © Associated Press

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Росія найближчими днями має намір передати Україні проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання.

Про це заявив заступник голови комітету з міжнародних справ Ради федерації Костянтин Косачов пропагандистам державного телеканалу «Звезда».

«Я очікую на те, що російські напрацювання з меморандуму будуть передані протилежній стороні найближчими днями. Така інформація є у мене», — зазначив він.

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При цьому він додав, що на даному етапі переговорів умови миру, які містяться у проєкті, навряд чи стануть публічними.

«Все-таки це переговорний процес, причому дуже складний, дуже делікатний у багатьох відношеннях», — пояснив представник російської влади.

Меморандум про майбутній мир з Україною став предметом обговорення після телефонної розмови президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа 19 травня.

«Домовилися про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору», — заявив після розмови із Трампом Путін.

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За його словами, документ має містити «принципи можливого припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей».

Нагадаємо, напередодні, 23 травня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова передати Україні проєкт документа про мирне врегулювання щойно завершиться обмін полоненими, останній етап якого повинен відбутися завтра.