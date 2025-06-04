Ультиматум Україні: Зеленський розкрив деталі "меморандуму" Кремля

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 червня, поспілкувався з журналістами.

Під час брифінгу він розповів про вимоги росіян, які вони виклали у своєму «меморандумі», а також розкрив деталі щодо майбутнього обміну полоненими у форматі «всіх на всіх».

ТСН.ua зібрав головне зі спілкування Зеленського з представниками медіа.

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Російський «меморандум» про мир

На переговорах у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні ультимативний документ, який відповідає раніше «злитим» у медіа пропозиціям.

За словами Володимира Зеленського, цей документ мав лише демонстративний характер — показати США нібито конструктивність Росії та відтермінувати санкції.

Глава держави прокоментував деякі з вимог російського меморандуму.

Перший пункт Зеленський називає «максимально ультимативним», у ньому йдеться про виконання територіальних вимог:

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міжнародне визнання анексії Криму, «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей;

повне виведення ЗСУ з цих територій.

Зеленський наголосив, що це суперечить Конституції України та статуту ООН.

Другий пункт стосується нейтралітету України:

відмова від вступу до військових союзів (наприклад, НАТО);

заборона на розміщення іноземних військових баз і на діяльність третіх держав на території України.

У третьому пункті йдеться про обмеження суверенітету України: припинення дій та укладення нових міжнародних договорів, що порушує суверенітет України.

Серед інших вимог:

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підтвердження без’ядерного статусу України;

розпуск «націоналістичних формувань»;

надання російській мові статусу другої державної.

Володимир Зеленський назвав російський документ ультимативним і неконструктивним, зазначивши, що його мета — лише імітувати переговори для міжнародної аудиторії. Він підкреслив, що Росія досі не відповіла на українські пропозиції.

Президент вважає, що документ готувався низькорівневими російськими чиновниками, які не розуміють міжнародного права.

«І ще раз підкреслюю те, що документ готують або готували люди низького рівня. Команда, яка з російського боку проводить діалог з українською, є не того рівня. Вони не мають ті відповідні знання про те, що відбувається і в міжнародному праві, і в українському законодавстві», — сказав Зеленський.

Обмін полоненими

Як зазначив глава держави, Україна готова провести обмін 500 військових, яких Росія обіцяє передати в суботу та неділю. Однак списки полонених досі не надіслані, що ускладнює процес.

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Під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися про обмін, але російська сторона досі не надала перелік осіб попри попередні гарантії.

«Поки що ми списки не отримали. Мені здається, це важливо. Цього разу, на відміну від минулого Стамбула, ми домовилися. Я це сказав міністру ще до зустрічі, і росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки. Але ми поки що списків знову не отримали, знову, здається, якісь причини», — повідомив Зеленський.

Також йшлося про повернення тіл загиблих. За даними України, Росія ідентифікувала лише 15–20% тіл.

Президент підкреслив важливість чіткої ідентифікації тіл загиблих: «Тому ми так і домовилися, що всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація. Бо ми не жартуємо з нашими військовими».

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Ситуація на Сумщині

Наступ росіян на Сумщині не став несподіванкою для України, заявив Зеленський.

Він зазначив, що це чергова хвиля атаки від РФ, для якої їй бракує ресурсів.

«Це не нова операція — це просто ще одна хвиля. Вони будуть це робити. Але в Сумах у них успіху немає», — наголосив Зеленський.

Президент України повідомив, що за даними розвідки російські війська спочатку планували повномасштабну окупацію всієї прикордонної смуги на Сумщині, але через брак сил поступово звузили свої цілі — спочатку до 30–40 км, а згодом лише 7–10 км від кордону.

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Він зазначив, що окремі населені пункти в регіоні вже зруйновані, а зона бойових дій перетворилася на «сіру зону», хоча українські війська продовжують утримувати оборону під повним контролем.

Зеленський також акцентував на інформаційній кампанії Кремля, яка, на його думку, має дві основні мети:

поширення наративів про нібито небажання миру Україною;

спроби ізолювати країну від міжнародної підтримки.

Також Зеленський натякнув, що Росія намагається впливати на інформаційний простір Заходу через колишніх медійників великих телеканалів, щоб «заговорити реальність» та ускладнити західну допомогу Україні.

Пропозиція Путіну

Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну тимчасове припинення вогню перед зустріччю, але попередив: якщо Росія не покаже реальних кроків до миру, перемир’я триватиме лише один день.

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Також він зауважив, що готовий до зустрічі чотирьох лідерів, як пропонував раніше президент Туреччини, а також запропонував росіянам обрати місце для переговорів.

Президент України переконаний, що саме під час перемовин із Путіним стане зрозуміло, чи є у Кремля наміри йти на компроміс і бажання завершити війну.

«Якщо немає ніякого порозуміння, є бажання деескалації та немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день», — зауважив глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що перемир’я може бути продовжено лише за умови готовності Росії до реальних кроків з деескалації. Він підкреслив, що цей процес супроводжуватиметься моніторингом з боку США.

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Президент зазначив, що в разі відмови російської сторони від тривалого припинення вогню зустріч лідерів може відбутися будь-якого дня (починаючи від 5 червня — Ред.).

«Якщо руські не хочуть тривалого припинення вогню, то наша зустріч може бути починаючи від завтрашнього дня в будь-який день. Тоді буде припинення вогню: день, два-три. Вони хотіли щось таке на Великдень, на 9 травня», — пояснив Зеленський.

Глава держав також висловив переконання, що за такого розвитку подій усі сторони, зацікавлені в закінченні війни, отримають вигоду.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі.

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