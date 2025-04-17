Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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У четвер, 17 квітня, українська команда, яку очолює перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, працює оналайн із американською командою міністра фінансів Скотом Бессентом над меморандумом про наміри щодо корисних копалин. Цей документ може бути підписаний вже сьогодні.

Про це повідомив під час пресконференції президент України Володимир Зеленський.

«Американська сторона повернула нас до перших кроків, хоча ми працювали уже над серйозною угодою, яка повинна піти в парламент, пройти відповідні процедури, юристи повинні попрацювати, щоб це був успіх для обох держав», — зауважив він.

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За словами Зеленського, як і вчора, сьогодні українська і американська сторона працюють над меморандумом про наміри щодо угоди про корисні копалини.

«У нас наміри позитивні, ми конструктивні. Меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні», — наголосив він.

Президент зазначив, що зараз триває робота над текстом цього документу.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що угода про копалини з Україною може бути підписана вже цього тижня.