Меморіал Голокосту "Бабин Яр": Зеленський розповів, що буде далі з реалізацією проєкту

Президент України Володимир Зеленський повідомив про долю проєкту будівництва меморіалу у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» реалізує проєкт щодо збору доказів злочинів проти людяності на території України.

Про це йшлося під час зустрічі президента України Володимир Зеленського з представниками світових єврейських спільнот, - інформує сайт глави держави.

Український лідер зауважив, що нині надзвичайно важливо приділяти ще більше уваги захисту історичної пам'яті та інформуванню про те, які висновки людство зробило з масштабних трагедій XX століття.

Тому учасники зустрічі обговорили продовження реалізації проєкту будівництва Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«Ми не забули й обов’язково маємо реалізувати цей проєкт. Але для цього маємо захистити сьогодні нашу державу», – зауважив Володимир Зеленський.

Він подякував наглядовій раді Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та всім причетним за продовження роботи над проєктом.

Голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський як очільник наглядової ради Меморіального центру підкреслив важливість пам’ятати всі уроки Голокосту та зберегти пам'ять про героїзм українців.

Ексенатор США Джо Ліберман подякував Володимиру Зеленському за підтримку фонду «Бабин Яр».

«Із самого початку ми розуміли, що це має бути не просто музей у Києві, а така жива інституція, яка займалася б адвокацією та відстоюванням прав у зв’язку з тим, що відбувається сьогодні у світі», – додав він.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер відзначив, що нині головне питання для американського суспільства, для американських євреїв – що вони можуть зробити для допомоги Україні, зокрема в питанні збереження пам’яті про Бабин Яр.

«Ми готові працювати з українською державою, відстоювати її інтереси, щоб надавати більшу й швидшу підтримку вашому уряду і вашій армії», – наголосив президент Всесвітнього єврейського конгресу.

Своєю чергою член наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», бізнесмен Віктор Пінчук переконаний, що, на жаль, сьогодні світ став свідком нового геноциду – стосовно українського народу. Тому ці злочини обов’язково мають бути зафіксовані, а цивілізовані країни, зокрема Ізраїль, мають допомогти Україні зупинити геноцид і тероризм.

Нагадаємо, що раніше у березні 2022 року російські окупанти обстріляли урочище Бабин Яр, за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

Торік у столиці України у Києві розпочали будівництво Меморіалу Голокосту "Бабин Яр". Радянська влада роками замовчувала трагедію Голокосту, а тому це варто виправляти.

Більше ніж 100 єврейських громад підтримали будівництво Меморіалу в Бабиному Яру.

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