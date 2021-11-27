"Мене це хвилює": Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні

Він заявив, що зателефонує українському президенту.
Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.
Про це повідомляє "Голос Америки".
“Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою”, - зауважив президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами.
На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: “Цілком можливо”.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про підготовку до державного перевороту на початку грудня.
Пізніше цього ж дня радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу.
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