"Мене це хвилює": Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні

"Мене це хвилює": Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні

Він заявив, що зателефонує українському президенту.

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

“Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою”, - зауважив президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: “Цілком можливо”.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про підготовку до державного перевороту на початку грудня.

Пізніше цього ж дня радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу.

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