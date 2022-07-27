"Мене це хвилює": Зеленський занепокоєний, що майбутній прем’єр Британії може зменшити підтримку України

Президент Володимир Зеленський занепокоєний тим, що майбутній прем’єр-міністр Великої Британії може зменшити підтримку України на противагу поки що чинному голові уряду Борису Джонсону.

Зеленський також висловив сподівання, що "великий друг України" Джонсон залишиться у британській політиці на чільному місці.

Про це український президент розповів в інтерв’ю британському телеканалу TalkTV, фрагменти якого передали The Times і AFP.

"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б такий самий рівень підтримки… тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень британської підтримки, яка була надана. Британці були лідерами в такій підтримці", – сказав Зеленський.

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Він додав, що не хоче, аби Джонсон зник із британської політики.

"Я хочу, щоб він був десь у (британській – ред.) політиці та мав змогу обійняти певну посаду. Я не хочу, щоб він зник, але рішення в руках британського народу. Та я впевнений, що яку б посаду Джонсон не обіймав, він завжди буде з Україною. Це від щирого серця", – сказав український лідер.

Він також повідомив, що "був би радий дуже тісно співпрацювати так, як ми звикли з Борисом" із кандидатами на посаду британського прем’єра Ріші Сунаком та Ліз Трасс.

"Я знаю, що ці два кандидати дуже шановані, і вони мають підтримку людей та суспільства Великої Британії. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", – висловився Зеленський.

Президент додав, що вже спілкувався із Трасс як очільницею МЗС, але співпрацюватиме з будь-яким із кандидатів у разі його чи її перемоги.

Нагадаємо, за результатами опитування серед членів Консервативної партії, найбільші шанси отримати посаду голови політсили та прем'єра Британії має Ліз Трасс.

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