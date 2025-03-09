"Мене нудить від того, що Україна неминуче програє": Маск пригрозив відключити Starlink

Ілон Маск заявив, що український фронт може посипатися, якщо він відключить Starlink.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я буквально викликав Путіна на двобій за Україну, і моя система Starlink є кістяком української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. Кожен, кому це дійсно не байдуже, хто дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася", - йдеться у повідомленні мільярдера.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на три обізнані джерела писало, що США розглядають можливість обмеження доступу України до супутникового Інтернету Starlink, якщо Київ не надасть доступ до своїх критично важливих мінералів.

За інформацією агентства, питання доступу до Starlink, який належить компанії SpaceX Ілона Маска, піднімалося під час переговорів між українськими та американськими посадовцями.

Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента щодо співпраці у сфері видобутку мінералів.

Чому Starlink такий важливий для України

Система Starlink, якою володіє компанія Маска SpaceX, може надавати доступ до високошвидкісного Інтернету у віддалених місцях.

Супутники перебувають на низькій навколоземній орбіті, приблизно за 550 кілометрів над поверхнею Землі, тому затримка сигналу майже непомітна — до 20 мілісекунд, на відміну від найближчих конкурентів, у яких сигнал може затримуватися на секунди.

Ілон Маск почав надавати послуги Starlink в Україні після того, як російські війська вторглися й закрили наземні інтернет-послуги та мережі мобільного зв'язку.

Україна також використовує Starlink на полі бою. Starlink також не раз ставав у нагоді цивільному населенню, коли був єдиним засобом зв'язку після тижнів чи навіть місяців тиші.

Читайте також: