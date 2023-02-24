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Мені байдуже, що буде з Росією після війни - Зеленський

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Мені байдуже, що буде з Росією після війни - Зеленський

Фото: Associated Press

Президент наголошує, що Москва не думає про власну державу.

Президент Зеленський Зеленський каже: йому байдуже, що буде з агресоркою Росією після війни - після її поразки. 

Таку думку він висловив на пресконференції 24 лютого.

За його словами, у Кремлі не думають про власну державу та про власних громадян.

"Мені все одно (що буде з Росією після поразки — Ред.). Я вважаю, що у них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу. Якщо б вони думали про свою державу, не було б війни. Якщо б вони думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про своїх людей — щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства тощо, — вони були б багатою державою, бо вони природньо багата держава", - наголосив глава держави.

До слова, Зеленський також назвав найстрашніший день війни. Таким днем, каже президент, було викриття російських злочинів у Бучі Київської області. 

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Дата публікації
Перегляди
849
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