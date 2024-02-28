"Мені допомагали формулювати" - свідки у справі Коломойського спростовують передані слідством свідчення

Близько шести місяців минуло від того часу, як ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського заарештували та висунули звинувачення в виводі із банку 5,7 млрд грн шляхом імітації їх внесення на рахунки банківської установи. І весь цей час слідство будує свої підозри на словах колишніх працівників банку, загалом – це свідчення чотирьох осіб.

Сама оборудка відбулася начебто ще 2013-го та на початку 2014 років, проте зникнення цих грошей не помічали протягом десяти років. А підставою для відкриття справи у 2023 році став рапорт співробітника однієї зі спецслужб.

Як стверджують адвокати Коломойського, що навели у суді протоколи повторного допиту свідків обвинувачення, з’ясувалось, що свідчення останніх з того часу змінились. Більше того, деякі з них стверджують, що їхні слова були перефразовані слідчими фактично в інтересах слідства.

Так, адвокат захисту Ігоря Коломойського Олег Пушкар навів слова свідка Скрипник від 23 жовтня 2023 року, коли та допускала нереальність та малоймовірність внесення готівки на картковий рахунок останнього. А згодом вона заявила, що її слова кілька разів перефразовували і це була ще м’яка версія того, що написав слідчий.

"Це не мої слова, так записав слідчий. Це не моє авторство", - навів пряму мову слів свідка захист Ігоря Коломойського.

Інший свідок на прізвище Зорба стверджує, що формулювання деяких грошових транзакцій як "фіктивних", коли вони не супроводжувалися переведення готівкових коштів, він робив не сам, а йому "допомогли деякі види формулювань підібрати".

Адвокат Пушкар зачитав частину допиту:

Питання адвоката: "Ви називаєте ці угоди "фіктивними" - що ви вкладаєте в поняття "фіктивне"?"

Відповідь: "Ну, що угода без наявності готівки".

Питання: "Чи вірно я розумію, що угода, немає готівки, а є безготівковий розрахунок – реально вона є фіктивною?"

Відповідь: "Ну, мабуть, я не є обізнаним у філології. Так я, мабуть, побачив, що саме це слово у вас викликало дуже багато запитань, тому, мабуть, я не те слово підібрав під визначення цих транзакцій. Але якщо ця угода про продаж готівки, ну добре, допоможіть мені підібрати…"

Адвокат: "Я не можу вам допомогти, можу лише запитати, чи це ваше формулювання обране саме вами?"

Відповідь: "Ну, мені там допомогли деякі види формулювань підібрати"".

Також, як підкреслюють адвокати захисту, банківські працівники стверджують, що імітувати чи підробити безготівкові банківські розрахунки неможливо, а до банківської справи неможливо застосувати слово "імітування".

Діючий голова правління "ПриватБанку" Ґерхард Бьош, якого допитали на початку лютого, вказав, що будь-яких документів, які підтверджують суму заподіяної шкоди у банку немає.

Найголовніше - на чому наполягає захист Ігоря Коломойського - слідство так і не змогло довести спричинення матеріальної шкоди "ПриватБанку" з боку Ігоря Коломойського. Так, з 30 допитаних свідків жодна особа не підтвердила спричинення шкоди.

Як стверджує представник Національного банку Андрій Котюжинський, директор департаменту інтегрованого банківського нагляду, після звернення представників БЕБ фахівці НБУ провели перевірку і виявили, що жодних недостач і шкоди "ПриватБанку" завдано не було.

Адвокати заявляють, що слідство під час подовження термінів тримання під вартою та терміну слідства, не надали протоколи цих, фактично, виправдальних допитів суду. Справу продовжують вести на основі перших чотирьох допитах свідків, та за весь період слідства 50 слідчими нічого нового виявлено не було.

Нагадаємо, 27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва зменшив розмір застави Ігорю Коломойському до 2,4 млрд грн. Втім, залишив його під вартою ще на два місяці.

Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був. Сам бізнесмен ці звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.