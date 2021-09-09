"Мені нема чого боятися": син прем'єра Чехії дає свідчення проти батька через "кримський скандал"

"Мені нема чого боятися": син прем'єра Чехії дає свідчення проти батька через "кримський скандал"

Поліція раніше не змогла допитати Бабіша-молодшого, оскільки він тривалий час проживав у Швейцарії.

Син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш-молодший у четвер вранці прибув до поліцейського відділку в центрі Праги, щоб дати свідчення про те, що його нібито відправили в окупований Крим, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.

Про це повідомляє Novinky.

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Він сказав журналістам, що йому нема чого боятися, тому що саме він постраждав.

"Я зараз зосереджуюся, у мене немає коментарів. Я в іншому настрої, я нічого не скажу", - сказав 38-річний Бабіш-молодший журналістам.

Зазначається, що поліція раніше не змогла допитати Бабіша-молодшого, оскільки він тривалий час проживав у Швейцарії. Однак з липня він перебуває в Чехії і публічно виступає проти свого батька.

Нагадаємо:

13 листопада 2018 року син чеського прем’єра Андрей Бабіш-молодший звинуватив свого батька у викраденні та насильному вивезенні до анексованого Криму, щоб він не міг свідчити у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем двох мільйонів євро субвенцій від ЄС.

щоб він не міг свідчити у кримінальній справі про ймовірну розтрату Бабішем двох мільйонів євро субвенцій від ЄС. Ці гроші близько десяти років тому були витрачені на спорудження готелю у Середньочеському краї. Ця справа отримала назву "Справа гнізда лелеки". Бабіш неодноразово відкидав звинувачення і заявляв, що його син психічно хворий.

Тоді на тлі скандалу тисячі чехів вийшли на Вацлавську площу в Празі , щоб вимагати його відставки. Дехто прийшов з прапорами Чехії та Євросоюзу, транспарантами "Геть Бабіша".

, щоб вимагати його відставки. Дехто прийшов з прапорами Чехії та Євросоюзу, транспарантами "Геть Бабіша". Мільярдер Андрей Бабіш часто опинявся у епіцентрі скандалів. Через "Справу гнізда лелеки" він втратив посаду міністра фінансів у 2017 році. Окрім того, його звинувачують у веденні брудних передвиборчих кампаній та співпраці зі спецслужбами в часи правління в Чехословаччині комуністів.

У центрі Праги відбувся антиурядовий протест проти чинного прем'єра Андрея Бабіша

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