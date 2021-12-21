"Мені передають вітання з Офісу президента": Порошенко повідомив, коли повернеться до України

"Мені передають вітання з Офісу президента": Порошенко повідомив, коли повернеться до України

Допит у ДБР запланований на 23 грудня.

Експрезидент України Петро Порошенко, якому ДБР вручило підозру про державну зраду, повернеться до України з-за кордону у січні.

Про це політик повідомив у відеозверненні, яке з'явилося у його Telegram-каналі.

За словами Порошенка, він наразі перебуває у Варшаві, де має зустрічі з польськими та європейськими політиками

"Мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, аби я залишився у Європі. Але я не надам їм такого подарунка, і повернуся до України в першій половині січня, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста відосіків пана Зеленського", - сказав він.

Порошенко пообіцяв "поговорити про державну зраду про сприяння і фінансування тероризму", щойно повернеться з-за кордону. До слова, у ДБР на нього чекають на допит післязавтра - 23 грудня.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду". Йдеться вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

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