"Мені потрібна допомога з тобою": Трамп розкрив деталі розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Володимиром Путіним на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном. Під час бесіди російський лідер запропонував посередництво в близькосхідному конфлікті. Однак Трамп відмовився.

Про це повідомило видання Fox News.

«Як ви знаєте, Володимир подзвонив мені. Він сказав: „Чи можу я допомогти тобі з Іраном?“ Я відповів: „Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою“», — заявив Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

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Водночас він зазначив, що хоче укласти угоду з Росією.

Раніше Трамп різко відповів на пропозицію Путіна щодо посередництва з Іраном. Зауважимо, що напередодні Дональд Трамп висловив готовність розглядати Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

Нагадаємо, НАТО схвально оцінили початок діалогу між Трампом і Путіним.