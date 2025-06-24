- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2766
- Час на прочитання
- 1 хв
"Мені потрібна допомога з тобою": Трамп розкрив деталі розмови з Путіним
Трамп повідомив, що Володимир Путін зателефонував йому та запропонував допомогу у ситуації з Іраном.
Президент США Дональд Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Володимиром Путіним на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном. Під час бесіди російський лідер запропонував посередництво в близькосхідному конфлікті. Однак Трамп відмовився.
Про це повідомило видання Fox News.
«Як ви знаєте, Володимир подзвонив мені. Він сказав: „Чи можу я допомогти тобі з Іраном?“ Я відповів: „Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою“», — заявив Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.
Водночас він зазначив, що хоче укласти угоду з Росією.
Раніше Трамп різко відповів на пропозицію Путіна щодо посередництва з Іраном. Зауважимо, що напередодні Дональд Трамп висловив готовність розглядати Путіна як потенційного посередника у конфлікті.
Нагадаємо, НАТО схвально оцінили початок діалогу між Трампом і Путіним.