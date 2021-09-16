"Можна на паузу": Кулеба перервав брифінг, щоб відповісти на дзвінок Зеленського (відео)

"Можна на паузу": Кулеба перервав брифінг, щоб відповісти на дзвінок Зеленського (відео)

Кулеба пояснив, що йому із Зеленським потрібно було обговорити робочі питання.

Голові МЗС України Дмитру Кулебі час ранкового онлайнбрифінгу 16 вересня зателефонував президент Володимир Зеленський. Задля розмови із президентом очільник МЗС перервав брифінг.

Про це свідчить відео з брифінгу.

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Так, Кулеба саме розповідав про зовнішньополітичну стратегію країни, як у нього задзвонив телефон і він попросив зупинити онлайн-трансляцію.

"Мені тут президент телефонує, можна на паузу трансляцію", - сказав Кулеба.

Після чого трансляцію зупинили і згодом відновили. Деталей дзвінка президента Дмитро Кулеба не розповів, уточнив лише, що "була пара робочих питань, які треба було обговорити" та продовжив тему.

Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що щоранку виходить на зв'язок з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими очільниками різних міністерств. За словами глави держави, він "десь о 5.30 або о 6-й ранку щодня читає різну інформацію", а після цього розмовляє з прем’єром, з міністрами.

"Потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їхніх iPhone”, - сказав Зеленський.

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