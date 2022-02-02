"Мені соромно": нардеп Трухін вперше прокоментував скандальне відео ДТП за його участю

Нардеп запевняє, що не намагався дати хабар поліцейським.
Народний депутат Олександр Трухін, якого виключили з партії "Слуга народу" через скандальне відео із ДТП за його участю, заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат.
Про це він прокоментував виданню "Інтерфакс-Україна".
За словами нардепа, він усвідомлює свою політичну відповідальність та розуміє рішення своїх однопартійців і колег по фракції. "Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія, незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", - зазначив Трухін.
Він додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання". Окрім цього, нардеп запевняє, що не намагався дати хабар поліцейським.
"Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані. Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові", - зазначив Трухін.
Нагадаємо:
- Народного депутата Олександра Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу". Голова держави Володимир Зеленський відреагував на його виключення із партії та зауважив, що "усі мають бути рівні перед законом і нести відповідальність за порушення".
- Перед цим стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вчинив ДТП у серпні 2021 року. Тоді внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, він нібито був напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.
- Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.
- Згодом Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа Олександра Трухіна за фактом пропозиції надання ним неправомірної вигоди.